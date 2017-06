SAS' norske ærkerival fik igen flere passagerer

Mens antallet af passagerer steg markant, steg kapaciteten dog mere. Derfor faldet andelen af fyldte sæder, den såkaldte kabinefaktor. Den er gået til 86,5 procent mod 88,3 procent i maj sidste år.

Samtidig viser tallene, at omsætningen per fløjet sædekilometer, et mål for et luftfartsselskabs rentabilitet, faldt til 0,32 norske kroner i maj. Det er et fald på 10 procent.

- Nu skal man ikke dømme alt for meget på en måneds tal. Men det er klart, at et fald i andelen af fyldte sæder og et fald i omsætningen per sædekilometer er noget, der må bekymre.

- Det er rigtig vigtigt for Norwegian, at man fylder flyene godt op, når prisen falder. Så det er ikke en trend, der skal fortsætte, siger luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

I de sidste 12 måneder har Norwegian transporteret 30,8 millioner passagerer. Det er en stigning på 14 procent i forhold til de foregående 12 måneder.

Norwegian er i gang med en kraftig ekspansion. På et år er selskabets kapacitet steget med 21 procent, ikke mindst hjulpet af nye langdistanceruter over Atlanten og indkøb af mange nye fly.

Det kommer dog ikke gratis. I de første tre måneder af 2017 tabte Norwegian 1,5 milliarder norske kroner. Status i slutningen af marts var en gæld på 20,2 milliarder norske kroner.

- Buen er spændt. De mærker i den grad, at forretningen er blevet mere kompleks, og at det ikke er gratis at lave så mange nye initiativer, siger Sydbanks Jakob Pedersen.