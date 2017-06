SAS fordobler spareprogram under fortsat blødning

Det viser regnskabet for andet kvartal for selskabet, der dækker perioden januar til april.

SAS gav for andet kvartal i træk et stort underskud. Derfor bliver der nu sat gang i endnu en stor spareøvelse.

Her tabte SAS 320 millioner svenske kroner. Samlet har SAS i sit første halvår dermed tabt 876 millioner svenske kroner. Det svarer til 668 millioner danske kroner.

I samme periode er omsætningen - de samlede indtægter før udgifter - steget til 18,8 milliarder svenske kroner mod 17,2 milliarder svenske kroner i samme periode sidste år.

- Selv om vi kan se, at vores produkt og investeringer bliver værdsat og styrker SAS' konkurrenceevne, er markedsforholdene i vores branche stadig udfordrende.

- Profitabiliteten er stadig for lav og må hæves. Derfor fordobler vi vores spareprogram til tre milliarder svenske kroner, der skal have effekt fra 2017 til 2020, skriver administrerende direktør Rickard Gustafson i regnskabet.

Spareprogrammet består i høj grad af effektiviseringer, men der vil også komme medarbejderreduktioner, skriver SAS.

Ifølge aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen vil spareprogrammerne fortsætte de næste mange, mange år. Selv om han faktisk er positivt overrasket over halvårets underskud.

- I et kvartal, hvor der er modvind fra brændstofprisen, og priserne stadig er pressede, er det faktisk et ganske fint resultat.

- Men det er et selskab, der er nødt til at spare fremad, hvis de skal blive ved med at tjene penge, siger Jacob Pedersen.

SAS var under den økonomiske krise døden nær, men blandt andet de mange spareplaner har hjulpet gevaldigt på det. SAS regner med at give overskud i år og har givet små overskud de seneste to år.

- SAS er sundere, end det har været i mange år. Selskabet er ikke i akut overlevelseskrise.

- Omkostningerne er bragt ned, men presset på priserne vil fortsætte. Så skal SAS kunne blive ved med at lave overskud, så skal de blive ved med at spare, siger aktieanalysechefen.