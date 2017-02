En håndfuld SAS-fly får fremover hjemsted uden for Skandinavien. Det skulle gerne på lang sigt være med til at sænke SAS' omkostninger.

SAS-aktien på optur oven på udflytning af ruter

Investorerne har taget godt imod nyheden om, at luftfartsselskabet SAS for første gang vil oprette baser uden for Skandinavien.

SAS-aktien handles onsdag morgen til en pris af 11,7 kroner, svarende til en fremgang på 4,5 procent.

Dermed belønner markedet SAS-ledelsen for at have taget et skridt, der bryder med mange års tradition, men også ruster selskabet bedre til konkurrencen med lavprisselskaberne.