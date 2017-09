SAS aflyser omkring 100 flyvninger torsdag grundet strejke

- Vi beklager, at vores passagerer er ramt af den igangværende pilotstrejke i Norge. Desværre betyder det aflyste fly og forsinkelser. I øjeblikket gør mange medarbejdere i SAS alt, hvad de kan for at hjælpe vores berørte kunder.

- For at undgå, at SAS-kunder bliver strandet under strejke, tager SAS forholdsregler og annullerer cirka 100 flyvninger, skriver SAS.

Flyselskabet oplyser yderligere, at forsinkelser på mere end tre timer giver ret til fuld refusion af billetter.

Der er tale om fly, der bemandes af norske piloter.

- Fly som er bemandet af SAS' danske og Svenske piloter bliver ikke påvirket af strejken, samt flyvning af vores partnere vil flyve som planlagt, skriver SAS, der opfordrer rejsende til at kigge på selskabets hjemmeside for at se, om de er berørt.

Ifølge SAS' hjemmeside er afgange fra København til Oslo 09.15 og 13.25 torsdag aflyst mens ankomster fra Oslo til København 07.10 og 11.40 aflyst.

Tirsdag kom det frem, at overenskomstforhandlinger mellem SAS og selskabets norske piloter var brudt sammen. Det fik piloterne til at varsle en strejke ifølge talsmand for fagforeningen Parat Trygve Bergsland.

Ifølge piloternes anden fagforening, Norsk Flygerforbund, ville SAS heller ikke komme piloterne i møde ved forhandlingsbordet.

- De norske piloter mener, at de bliver tilbudt ringere vilkår end deres danske og svenske pilotkolleger.

- SAS kunne undgå strejke, hvis de havde givet os samme betingelser som vores kolleger i Danmark og Sverige med nationale tilpasninger.

- Det er meget provokerende, sagde Jens Lippestad, forhandlingsleder for Norsk Flygerforbund, i en pressemeddelelse tirsdag.