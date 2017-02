SAS: Lufthavnen har tjent stort på høje afgifter

Men SAS mener, at passagerafgifterne i København er alt for høje sammenlignet med andre skandinaviske lufthavne.

- For os er det altafgørende at have billigere billetter til vores passagerer, og København er dyrere at operere i end Oslo og Stockholm. Vi betaler dobbelt så meget her som i Gardermoen og Arlanda, fortæller pressechef Mariam Skovfoged.

Hun mener, at Københavns Lufthavn på samme måde som luftfartsselskaberne må tage konsekvensen af konkurrencesituationen og sætte afgifterne ned.

Også selv om afgifterne er et resultat af en aftale, der blev indgået tilbage i 2014.

- Forudsætningerne er ændret markant siden dengang. Der er kommet mange flere passagerer til, end nogen kunne have forudset.

- De ekstra indtægter er efter vores mening ikke blevet anvendt til at investere i lufthavnen, men er røget på lufthavnens bundlinje i stedet, siger hun.

Pressechefen forudser også, at de høje gebyrer kan ende med at gå ud over udbuddet af ruter ud af København.

- Vi vil gerne fortsat kunne tilbyde billige billetter til vores passagerer, investere i nye fly og udvide antallet af ruter ud af København.

- Men det kræver blandt andet, at vi ikke skal betale så meget for at bruge lufthavnen, som vi gør i dag, siger hun.