S: Nu starter kampen mod social dumping på vejene

- Det her forslag vil forhåbentlig gøre det sværere for skruppelløse virksomheder at omgå reglerne og presse lønningerne ned, siger Ole Christensen.

Det siger EU-parlamentsmedlem Ole Christensen (S), efter at EU-Kommissionen onsdag har fremlagt et udspil om fremtidens vejtransport.

Ifølge det nye forslag skal udenlandske lastbilchauffører ikke køre længe rundt i Danmark, før de skal tjene det samme som danske chauffører.

De må heller ikke længere sove i deres førerkabiner, når de holder deres lange ugentlige hvil.

I stedet skal de overnatte på motel eller hotel. Det skal ske på arbejdsgiverens regning.

Ole Christensen mener, at det nu bliver muligt at gøre op med "den svindel og humbug, der i dag er alt for meget af i transportbranchen".

- Det virker som om, at kommissionen endelig har forstået, at der er behov for et socialt Europa, hvor der både er fair konkurrence mellem virksomheder og mellem arbejdstagere, siger han.

Hvis de udenlandske chauffører kører mere end tre dage om måneden i Danmark, skal de ifølge EU-forslaget betragtes som udstationerede arbejdere.

Og hvis de kører fragtkørsel internt i Danmark i forlængelse af internationale ture, skal de med det samme betragtes som udstationerede.

Det betyder, at de skal have flere rettigheder. De skal blandt andet tjene mindst det samme som mindstelønnen for danske chauffører, fremgår det af EU-udspillet.

Ole Christensen erklærer sig "positivt overrasket" over det nye forslag.

- For mig er det helt afgørende, at alle transporter internt i Danmark foregår på danske vilkår, siger Ole Christensen.

- Kører du fra Aalborg til Aarhus, så skal du have løn efter dansk overenskomst, siger han.

Den endelige udformning af de nye regler skal nu afgøres i forhandlinger mellem EU-landene og Europa-Parlamentet.