Ryanair vil gerne indgå i et samarbejde med Norwegian om at flyve passagerer ind til de lufthavne, hvor det norske flyselskab har ruter til USA.

Ryanair vil sætte fart i Norwegians langdistanceruter

Irske Ryanair har flere korte ruter i Europa end Norwegian, og det norske flyselskab kan derfor få gavn af at samarbejde med Ryanair om at flyve passager ind til de byer, hvor de har langdistanceruter til USA.

Ifølge Ryanair-bossen er fordelene ved at deltage i samarbejde langsigtede.

- Det er ikke sådan, at vi kan få mere trafik på vores korte ruter. Grunden til, at vi gerne vil hjælpe dem, er, at vi gerne vil se deres langdistance-ruter lykkes.

- For hvis det lykkes, så kan de dyrere selskaber komme til at stå svagere, og det kan på sigt være godt for os. Men ellers er der ikke nogen fordele for Ryanair i samarbejdet, siger Michael O'Leary.

Ifølge Børsen påtænker Norwegian også et større samarbejde med flere andre europæiske lavprisselskaber - blandt andet med Easyjet.

En egentlig lavprisalliance i stil med luftalliancen Star Alliance, som SAS er en del af, ønsker Ryanair dog ikke, at være en del af, fortæller Michael O'Leary.

- Star Alliance handler om at samarbejde om at holde prisen oppe. Vi vil gerne konkurrere mod hinanden og holde prisen nede, siger han.

Michael O'Leary håber, at et samarbejde mellem det irske og det norske flyselskab kan komme op at stå til sommer. Selskaberne skal dog først have løst et problem med at få de to flyselskabers systemer til at snakke sammen.