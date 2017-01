Lavprisselskabet Ryanair har et erklæret mål om at flyve over 200 millioner passagerer årligt i 2024.

Ryanair flyver for første gang ind på europæisk førsteplads

Det irske luftfartsselskab fløj med 117 millioner passagerer i 2016. Det tal skal være over 200 i 2024.

Det er første gang, at det irske selskab har snuppet førstepladsen fra den tyske rival, der med sine 109,7 millioner passagerer i 2016 må se sig slået af Ryanairs 117 millioner.

Selv om Lufthansa fortsat har det største overskud, viser sidste års passagertal, at flyrejsende "i stigende omfang lader sig friste af Ryanairs tilbud". Det vurderer den tyske flyekspert Cord Schellenberg.

- Det her bør være en brat opvågning for Lufthansa, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Ryanair kan desuden prale af en markant stigning i antallet af passagerer på 15 procent fra 2015. For Lufthansa lå stigningen på 1,8 procent for samme periode.

Flere andre lavprisselskaber havde også et godt 2016, skriver Reuters.

Norske Norwegian fløj 14 procent flere passagerer, i alt 29 millioner, end året forinden. Og ungarske Wizz Air oplevede en stigning på 19 procent og transporterede dermed 22 millioner passagerer.

Ryanair har et erklæret mål om at flyve over 200 millioner passagerer årligt i 2024.

Det irske lavprisselskab udvider jævnligt antallet af ruter og baser i det østlige Europa, Frankrig og Tyskland.

- Ryanair vil fortsætte med at forbedre kundeoplevelsen, og billetpriserne vil blive ved med at falde, siger Ryan O'Keeffe, der er talsmand i selskabet, til AFP.

Blandt andet planlægger Ryanair at åbne en base i lufthavnen i den tyske storby Frankfurt i løbet af dette år. Det er her, at Lufthansa har hjemme.

Det tyske luftfartsselskab nedtoner dog den nye placering på andenpladsen og kalder det "blot et tal blandt mange".

- Vi ønsker at vokse på profitabel vis, siger en talsmand fra Lufthansa.

På det seneste har selskabet opkøbt Brussels Airlines. Det skal være en del af Lufthansas datterselskab Eurowings, hvis billetpriser ligger i den billigere ende.

Desuden har Lufthansa indgået en aftale med Air Berlin om at lease 33 af selskabets fly, som skal betjenes af Eurowings.