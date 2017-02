Artiklen: Ryanair-boss tror på dansk base inden for et år

Ryanair har tirsdag lanceret to nye ruter fra København. Direktøren håber stadig på at få base i Danmark.

Selv om den danske fagbevægelse i 2015 bekæmpede Ryanairs ønske om at skabe en base i København, kæmper flyselskabet stadig for, at det kan slå rødder i Danmark.

Det fortæller administrerende direktør i Ryanair, Michael O'Leary, på et pressemøde i København tirsdag. Han mener, at fagbevægelsens seneste to års kamp for overenskomster i flybranchen har fejlet.