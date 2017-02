Rockwool øgede overskuddet i stabilt marked

Isoleringsproducenten Rockwool glæder sig over, at en effektiviseringsplan er gennemført.

Mens omsætningen i 2016 var nogenlunde stabil for Rockwool, der hovedsageligt producerer isoleringsmateriale lavet af stenuld, gik det solidt frem for resultatet.

- Den måde, hvorpå organisationen har omfavnet udfordringerne og endda gennemført forandringen et år hurtigere end planlagt, er meget imponerende og noget, jeg er meget stolt af, skriver administrerende direktør Jens Birgersson.

Rockwools omsætning faldt i 2016 med tre promille til 2202 millioner euro. Til gengæld blev overskuddet næsten fordoblet til 166 millioner euro eller omkring 1,2 milliarder danske kroner.

- Salget viste en stabil udvikling takket være den fortsatte vækst i både Nordamerika og Systems-markedet.

- Det er et positivt udkomme, når man tager de pressede russiske byggemarked og lavere efterspørgsel grundet lave oliepriser med i ligningen. Begge situationer kunne have haft en større negativ indflydelse, skriver Rockwool.

Med fremgangen i nettoresultatet nåede Rockwool den forandringsplan, som administrerende direktør Jens Birgersson iværksatte, da han tiltrådte i 2015. Programmet fokuserede på en fleksible organisation, besparelser og et fokus på kunden.

For 2017 forventer Rockwool, at salget vil vokse med to til fire procent, og at overskudsgraden fortsat vil være over ti procent.

Det på trods af, at der er flere usikkerheder i horisonten.

- Den geopolitiske situation og de nyeste indikationer fra energipriserne samt andre råvarer gør det sværere at forudse, hvad der vil ske i året, og kræver en fleksibel tilgang til markedet og prissætning, skriver Rockwool om fremtiden.