Robotterne er klar til at flytte ind i dit hjem

Nu sætter branchen for forbrugerelektronik alt ind på at smelte det hele sammen, så forskellige robotter kan hjælpe os med hverdagens trivialiteter, mens vi kan styre det hele ved blot at afgive stemmekommandoer ud i rummet.

Vi har længe kendt til robotstøvsugere, robotplæneklippere og muligheden for eksempelvis at indstille bilens gps ved hjælp af stemmestyring.

Udviklingen har været på vej længe, for eksempel med Google Home, Amazons Echo og Apples Siri.

Men på verdens største messe for forbrugerelektronik, CES, der afholdes i disse dage i den amerikanske spilleby Las Vegas, er det tydeligt, at alle nu går i den samme retning.

- AI, IoT og Cloud er nøgleordene i disse år, sagde for eksempel Scott Ahn, øverste tekniske chef hos den koreanske teknologigigant LG, da han på CES præsenterede sit firmas nyheder for 2017.

AI, Iot og Cloud er fagtermer, der dækker over kunstig intelligens, Internet of Things, altså udviklinge, som betyder at alt elektronik i hjemmet, også køleskab, strygejern og plæneklipper, er forbundet til internet, samt at det hele henter og sender data til fælles servere - altså den såkaldte cloud.

- Hos LG er alle vores nyheder forbundet til nettet, siger Scott Ahn, der blandt andet har samarbejdet med både Google og Amazon, så man kan bruge deres såkaldte personlige assistenter, Home og Echo, til at sætte plæneklipperen i gang i haven og spørge køleskabet, om der er mere mælk.

Planerne er de samme hos andre store teknologiproducenter som for eksempel Samsung, Apple og en skov af mindre producenter.

Det seneste nye er, at mulighederne også rykker ind i børneværelset.

Den amerikanske legetøjsproducent Mattel, der ligger lige efter Lego, når det gælder størrelse på verdensmarkedet, har således på CES introduceret en børneudgave af Googles Home.

Den er indstillet til at kunne forstå børns måde at tale på, som selvfølgelig er anderledes end voksnes, og er klar til at svare på spørgsmål som: "Hvor meget vejer en elefant?" og "Hvornår kommer der Disney Sjov?".