Risikovillige boliglånere har udsigt til renterekord

Hos Nykredit sluttede dagens auktioner med en rente på -0,21 procent for et F1-lån for boliglånere i Nykredit og Totalkredit.

- Holder renten ugen ud, kan der konstateres renterekord på F1-lånet - tilmed med en vis afstand til den oprindelige rekord på -0,14 procent, skriver Jeppe Borre, seniorøkonom i Nykredit.

Han forventer, at også renten på de tre- og femårige flekslån - kaldet F3- og F5-lån - denne gang vil ende med at være negative.

Hos Nordea er der også udsigt til bundrekorder. Undtagen for de boliglånere, der har valgt at lade renten tilpasse hvert femte år.

På tirsdagens auktion landede F1-renten på -0,21 procent, F3-renten på -0,13 procent og F5-renten på 0,26 procent.

- I de første to tilfælde er der tale om rekord, mens F5-renten også landede på 0,26 procent i oktober 2016, hvorfor dagens rente "kun" kan siges at matche den hidtidige rekord, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.

- De kommende dage kan dog lave om på det, idet auktionen endnu ikke er afsluttet. De første resultater plejer dog at være et godt pejlemærke, tilføjer hun i en skriftlig kommentar.

Selv om renten skulle ende med at blive negativ på boliglånet, er det ikke ensbetydende med, at boliglånerne ligefrem får penge i hånden for at låne penge til huset eller lejligheden.

Realkreditinstitutterne tager sig betalt i form af bidragssatser, der er prisen for at have et boliglån. Bidragssatserne er steget markant i de senere år, konkluderede Konkurrencerådet fredag.

Der skal ifølge Nordea sælges obligationer for cirka 63 milliarder kroner på hele realkreditmarkedet ved efterårets auktioner. Heraf vedrører de 36 milliarder kroner F1-obligationer.

Hos Nykredit slutter rentetilpasningen fredag, mens Nordea Kredit afslutter torsdag.