Risikovillige boligejere hos Nordea får rente i bundrekord

For mange danske boligejere med flekslån er det tid til at tilpasse renten.

Den negative rente betyder ikke, at boligejerne får penge for at have et boliglån hos Nordea - de skal også betale bidrag.

Men for en boligejer med et lån på million kroner spares 220 kroner, hvis der ikke betales afdrag. Den månedlige ydelse ender på 3490 kroner.

Besparelsen er 70 kroner for et lån med afdrag - her er den månedlige ydelse 760 kroner.

Renten er fortsat også lav for tre- og femårige flekslån, uden at den sætter rekorder.

F3-renten endte på 0,07 procent, mens F5-renten endte på 0,46 procent. Og det er boligejerne med F5-rente, der får størst gevinst af rentetilpasningen denne gang.

Det siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker i Nordea Kredit.

- For et F5-lån på en million kroner uden afdrag betyder auktionen, at ydelse falder med 760 kroner efter skat hver måned eller med 9129 kroner på et år.

- Det er en besparelse, der er stor nok til at kunne mærkes i de fleste husholdninger - ikke mindst i de dyre områder, hvor lånene godt kan udgøre både to og tre millioner kroner, siger hun i en pressemeddelelse.

Rentetilpasningen fortsætter i andre realkreditselskaber.