Ringkjøbing Landbobank øger overskud til 661 millioner

Ringkjøbing Landbobank fortsætter med at øge sit overskud. 2016 gav det hidtil bedste årsresultat.

Det lykkedes også i regnskabsåret 2016, der endte med et resultat før skat på 661 millioner kroner.

Ringkjøbing Landbobank har de seneste år formået at øge sit overskud hver gang, at banken har aflagt regnskab.

Det gode resultat er blandt andet opnået i kraft af et skarpt fokus på omkostningerne.

Banker praler således med at have landets laveste omkostningsprocent på 32,3.

Det forgangne år har banken måttet nedskrive udlån for i alt 48 millioner kroner mod 60 millioner kroner sidste år.

Der er dermed tale om en lille forbedring, men forventningen er, at landmændene også har haft et vanskeligt 2016, og det vil afspejle sig i regnskabet for 2017.

Til gengæld er der lys forude på den konto. Om udsigter til de kommende år skriver banken:

- Med de nuværende afregningspriser og udsigterne for den animalske produktion i Danmark er det bankens forventning, at flertallet af svine- og mælkeproducenter igen har udsigt til at kunne få en rentabel produktion i 2017.

På baggrund af udsigterne for den generelle samfundsøkonomiske udvikling er det også bankens forventning, at de samlede nedskrivninger på udlån bliver mindre i det nuværende regnskabsår.