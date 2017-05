Rigsrevision har fundet fejl i Dong-salg

Ifølge avisen har Rigsrevisionen fundet, at der er sket "fodfejl" i processen. Undersøgelsen skal nu drøftes af Statsrevisorerne på et møde senere i maj.

Rigsrevisionen har fundet, at salget af Dong-aktier til Goldman Sachs under finansminister Bjarne Corydon (S) ikke fulgte reglerne. Det erfarer Politiken.

Avisens kilder fortæller, at reglerne ikke blev fulgt, blandt andet fordi der ikke blev stillet korrekte spørgsmål til Kammeradvokaten fra Finansministeriet, inden det var for sent.

Rigsrevisionen vurderer ikke, at fejlene har ændret noget ved det endelige resultat af salget.

Bjarne Corydon måtte blandt andet i et samråd om sagen i april 2015 forsvare regeringens prissætning af Dong.

I samrådet gentog han sin påstand om, at det valgte bud var det bedste, både for Dong og for staten.

Værdien af Dong blev mere end fordoblet på blot to år efter salget, hvilket har skabt anklager om, at den daværende regering solgte Dong for biligt til den amerikanske investeringsbank.

Det var også årsagen til, at SF valgte at træde ud af regeringen med Socialdemokratiet og Radikale.

Goldman Sachs skød otte milliarder kroner i selskabet. Pensionskasserne ATP og PFA Pension købte også aktier af staten.

Efter aktiesalget var Dong Energy 44,5 milliarder kroner værd. Da selskabet sidste år blev børsnoteret, blev værdien af selskabet sat til 98,2 milliarder kroner.

I alt har Goldman Sachs efterfølgende solgt aktier for 12,5 milliarder kroner, og selskabet ejer fortsat en aktiepost, der er 5,2 milliarder kroner værd.

Rigsrevisionens undersøgelse blev bestilt i september sidste år for at blive endnu klogere på forløbet omkring salget af Dong.

Statsrevisorerne får først redegørelsen på mandag. Den skal drøftes torsdag i næste uge.