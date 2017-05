Rigmand fra Aarhus undersøges i sag om fyret Hummel-direktør

Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, er kommet i besiddelse af internt materiale, der viser, at Hummels advokatfirma, Plesner, forgæves har forsøgt at finde ud af, hvorfor Hommelhoff - tilsyneladende ud af det blå og få dage efter bortvisningen af Søren Schriver - dukkede op som mulig investor i en omstridt ejendomshandel.

Da Plesner opgav at få svar fra Hommelhoff selv, valgte advokatfirmaet 10. april at aflevere det indsamlede materiale til Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi står for efterforskningen af den sag, som Hummel og virksomhedens ejer, Christian Stadil, valgte at politianmelde i marts som muligt mandatsvig og returkommission på baggrund af undersøgelser af Hummels direktør gennem mere end 24 år, Søren Schriver.

En af beskyldningerne mod Søren Schriver går på, at han havde forsøgt at score millioner på at handle en tyrkisk ejendom bag om ryggen på Stadil-familien.

Schriver har afvist dette. Han ønsker ikke at udtale sig til Finans.

Ingen i Hummel - ud over Søren Schriver - havde dog ifølge de interne papirer hørt om Hommelhoffs interesse for ejendommen, før rigmanden sendte en e-mail til Hummels tyrkiske advokat den 13. februar 2017.

Det var fire dage efter, at Schriver var blevet bortvist.

E-mailen har tidligere fået Christian Stadil til spekulere i, om Hommelhoff forsøgte at skaffe Søren Schriver et alibi, men i dag har han ingen kommentarer.

Østjyllands Politi vil ikke forholde sig konkret til det nye materiale, men oplyser, at alle aspekter af sagen vil blive undersøgt.

Ifølge lektor i strafferet ved Aarhus Universitet Nicolaj Sivan Holst, kan der dog næppe gøres noget ansvar gældende over for Hommelhoff. Heller ikke hvis e-mailen var skrevet med det ene formål at skaffe Schriver et alibi.

Claus Hommelhoff selv har ikke mange kommentarer.

- Jeg er jo en forretningsmand, der har drevet en virkelig fornuftig business i snart 40 år. Hvorfor skulle jeg begynde at lave sådan noget, siger han.