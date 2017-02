Rema 1000 vil ikke vokse for enhver pris. Mellem 15 og 25 nye butikker om året er passende, mener direktøren.

Rema 1000-direktør rykker ydmygt mod 400 butikker

Kædens administrerende direktør, Henrik Burkal, har de fornødne ressourcer til rådighed til at ekspandere, men det skal ikke ske for enhver pris.

Rema 1000-kæden omfatter for øjeblikket 287 butikker i Danmark, men målet er at runde 400 butikker inden for en overskuelig fremtid.

- Vi har en stærk vilje til vækst, men stærk vilje uden ydmyghed er en farlig cocktail. Derfor bygger vi sten for sten.

- Vi kunne godt vokse hurtigere, end vi gør nu, men så ville vi skulle indgå nogle kompromisser, som vi ikke synes, at vi skal.

- Det er vigtigt, at hvert eneste supermarked giver mening for kunderne, for købmændene og vores organisation, siger han.

Når Rema 1000 skal finde de ideelle placeringer til nye butikker, handler det om at kigge på kundernes behov. Og de har ændret sig de senere år, forklarer direktøren.

I 1970'erne blev dagligvarebutikker placeret i centre i nærheden af store trafikårer. Men det er ikke altid hensigtsmæssigt i dag.

- Vi ser et skifte hen imod, at kunderne handler tættere på hjemmet, når de har brug for det.

- Tidligere lavede man en indkøbsseddel, og så kørte man langt for at handle i en butik, der havde det hele.

- Nu handler vi, når vi har brug for det, eller når vi er på vej hjem fra arbejde. Derfor er et af vores mål at hjælpe kunderne til en enklere familielogistik, siger Henrik Burkal.

Han erkender dog, at det også sker, at man rammer ved siden af.

- Det ville være mærkeligt, hvis vi ikke gjorde. Men vores hitrate er rimeligt god.

- Typisk flytter vi butikker eller udvider dem, i takt med at infrastrukturen ændrer sig, siger han.

Rema 1000 har allerede åbnet tre nye butikker i Danmark i år. Forventningen er, at man når op på mellem 15 og 25 nye butikker i 2017.