Rekordstor juletravlhed øger overskuddet i Tivoli

En god afslutning på året får nu Tivoli til at opjustere sine resultatforventninger til 2016.

De hæves fra at ligge på et overskud på mellem 60-70 millioner kroner til et overskud på mellem 70-80 millioner kroner.

- Det gode resultat afspejler, at vi med Jul i Tivoli har skabt en fast tradition for et julebesøg i Tivoli blandt mange af vores gæster.