Rekordmange valfarter over Øresundsbroen i sommerferien

Der har været livlig trafik over Øresund hen over sommeren, hvor den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige har sat flere rekorder.

Det er det højeste antal på en måned i Øresundsforbindelsens historie.

Ligeledes blev rekorden for et døgn slået, da der 22. juli rullede 32.000 køretøjer over broen.

Trafikrekorderne vækker begejstring hos Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør ved Øresundsbroen.

- Det har været en virkelig flot måned. Det er fjerde sommer i træk, at der bliver sat trafikrekord, og det vidner overordnet set om en meget positiv tendens, siger han i en pressemeddelelse.

Det er især motorcykler, personbiler og varebiler, der har været flere af i sommermåneden, mens antallet af busser og lastbiler var lidt lavere end ellers.

Markedsdirektøren ser udviklingen som et tegn på, at flere har fået øjnene op for mulighederne i nabolandet.

- Men det skal selvfølgelig også ses i lyset af en generel positiv udvikling i samfundet, som tydeligt afspejler sig i vores trafiktal, siger Fredrik Jenfjord.

Øresundsforbindelsen, der delvist er ejet af den danske og svenske stat, blev indviet i 2000 og kostede knap 15 milliarder kroner at bygge.

Anlægssummen inklusive renter skal betales tilbage af brugerne, hvilket vil sige bilisterne, Banedanmark og Svenska Banverket.

Sidste år kørte godt 7,4 millioner køretøjer over sundet, hvilket indbragte 1,3 milliarder kroner.

Samtidig indbragte jernbaneforbindelsen lige under 500 millioner kroner.

Det er forventningen, at milliarderne for bro- og tunnelforbindelsen er tilbagebetalt i 2034.