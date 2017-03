Rekordmange klagede over ferien sidste år

Dårlige service på hotellet og forsinkede fly har fået rekordmange til at klage over deres ferie i 2016.

Nævnet har registreret 377 klager i 2016. Det er en stigning på 30,5 procent i forhold til året før, skriver Danmarks Rejsebureau Forening i en pressemeddelelse.

Det var især klager over hotellet og dets faciliteter samt forsinkelser og ændringer af transport, som fik danskerne til at klage.

Det stigende antal klager skyldes til dels en lovændring. Det forklarer Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

- Antallet af klager er stigende, og det skyldes blandt andet et nyt lovkrav om, at forbrugerne skal have oplyst, hvilken instans de kan rette en eventuel klage til allerede ved købet af ferien.

- Det er et initiativ, som vi sætter stor pris på, da vi er kun interesserede i, at de rejsende får en kundeoplevelse, der matcher den købte vare, siger han i pressemeddelelsen.

Lars Thykier understreger, at stigningen i antallet af klager tages meget seriøst.

- Som rejsebureauer har vi et ansvar for at levere det produkt, som kunderne køber. Klageopgørelsen fra Pakkerejse-Ankenævnet er et værktøj, som kan fortælle branchen, hvor vi skal være skarpere og tydeligere i vores kommunikation, siger han.

31 procent af sagerne fik medhold, og 33 procent fik delvist medhold. I 37 procent af sagerne fik klageren ikke medhold.

Opgørelsen viser ifølge Danmarks Rejsebureau Forening, at ti procent flere har fået medhold i 2016 sammenlignet med året før.

Det kan skyldes en enkelt rejse med et enkelt bureau, vurderer foreningen.

De rejsende har også et ansvar, når de tager på ferie, understreger direktør Lars Thykier.

- De skal sætte sig ind i, hvad rejsen inkluderer, og det betyder, at man har læst rejsepapirerne og betingelserne, inden man tager hjemmefra. Og inden man klager, siger han.