Det ser ud til at have været en særdeles dyr fornøjelse for Region Syddanmark, at man sendte ambulancedriften i udbud.

Region Syddanmark hænger på Bios-redderes manglende løn

Bios, der havde svært ved at skaffe reddere, udlovede habile bonusser, genebetaling og løn.

- Lønmodtagernes Garantifond er på vej til at meddele de tidligere Bios-reddere, at man ikke vil dække manglende udbetalinger af løn og feriepenge, som redderne har til gode.

- Da regionen i forbindelse med overtagelsen besluttede at dække reddernes krav, såfremt Lønmodtagernes Garantifond ikke gjorde det, lander regningen nu på regionens bord, skriver fyens.dk og DR Fyn.

Fagforeningen 3F har udregnet, at beløbet er på samlet 53 millioner kroner, et tal der dog kan vokse.

Begrundelsen for, at Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække den manglende løn, er, at regionen de facto havde overtaget Bios før konkursen.

Region Syddanmark fortæller i en pressemeddelelse, at man ikke har hørt fra Lønmodtagernes Garantifond, men at man står ved at betale manglende løn til redderne.

- Regionsrådet har tidligere besluttet at dække medarbejdernes lønkrav, hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker.

- Så det vil vi selvfølgelig gøre. Men vi er forundrede over garantifondens afgørelse - hvis det, vi har hørt, er sandt, skriver Regionsrådsformand Stephanie Lose i meddelelsen.

Med den nye regning for den manglende løn til redderne kommer Region Syddanmarks udbud og det efterfølgende kollaps af Bios til at blive endnu dyrere.

I august udregnede fyens.dk og DR Fyn, at regionen indtil da havde brugt 52,8 millioner kroner på at tage ambulancedriften tilbage.