Region Sjællands portører nedlægger arbejdet igen

De strejkede også torsdag og fredag i sidste uge, men genoptog arbejdet. Efter et fagligt møde mandag morgen har de dog valgt at lade arbejdstøjet ligge.

Det bekræfter Tom Sørensen, der er talsperson for portørerne på Nykøbing Falster Sygehus.

- Vi har besluttet at fortsætte arbejdsnedlæggelsen, siger han.

Også på Roskilde Sygehus strejker portørerne, fortæller talsperson Gerhard Olsen.

- I skuffelse over at der i denne weekend ikke er taget initiativer til forhandlinger med vores tillidsfolk og vores faglige organisation, har vi besluttet igen at nedlægge arbejdet, lyder det.

Der har mandag morgen også været holdt faglige møder på andre sygehuse i regionen.

Portørerne på Slagelse og Holbæk Sygehus har også valgt at nedlægge arbejdet. Det er uklart, om portører på Næstved Sygehus følger trop.

Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland, opfordrer portørerne til straks at komme i arbejde igen. Han oplyser, at regionen er ved at planlægge dagen i lys af strejken.

- Vi har først og fremmest fokus på patienterne. Vi er ved at oprette nødberedskab, så vi kan håndtere alle, der bliver akut syge eller har livstruende sygdomme.

- Men vi er desværre nødt til at aflyse nogle planlagte operationer og undersøgelser. Derfor vil nogle patienter gå forgæves på sygehusene i dag, siger Per Bennetsen.

Godt 200 portører på Region Sjællands fem sygehuse nedlagde arbejdet torsdag.

Det skete efter lang tids uro om en ny uddannelse som serviceassistent. Den betyder, at portørerne skal løse flere opgaver, blandt andet rengøring.

Strejken bredte sig fredag til hospitaler i Region Hovedstaden. Det er også tilfældet mandag. Rigshospitalet Glostrup oplyser, at portørerne her har valgt at nedlægge arbejdet i sympati med naboregionens kolleger.