Regeringen vil hjælpe virksomheder med it-sikkerhed

- Vi styrker den generelle viden og opmærksomhed om it-sikkerhed. Vi giver også virksomhederne redskaber til at løfte deres sikkerhedsniveau. Vi har redskabet Sikkerhedstjekket.dk, siger Brian Mikkelsen.

Tirsdag hackede kriminelle sig ind hos Mærsk og flere globale virksomheder. De blokerede computere med malware og krævede løsepenge i den virtuelle møntfod, bitcoin.

- Det er økonomisk terrorisme. Det er en kæmpe trussel. Danske virksomheder kan risikere alt i deres forretning. Vi skal som samfund tage det alvorligt. Vi kommer med forskellige initiativer, siger Brian Mikkelsen.

Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste overvåger internettrusler mod danske interesser.

- Det er vigtigt, at vore efterretningstjenester kan slå igen og beskytte danske interesser, siger Brian Mikkelsen.

Han advarer virksomhederne mod at betale en løsesum for at få adgang til deres låste computere.

- Nogle it-angreb har været under radaren. Nu etablerer vi én indgang til indberetning af it-hændelser. Vi får også skabt et bedre overblik over trusselsbilledet, siger Brian Mikkelsen.

Spørgsmål: Hvem står bag hacking?

- Det er gemene forbrydere og pengeafpressere. Men lande udøver også statsterrorisme for at skabe ustabilitet og uro og stjæle information, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.