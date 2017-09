Redaktør: Ny iPhone er den mest innovative i nyere tid

- I mine øjne er det Apples mest innovative produkt i nyere tid, siger han.

Apples administrerende direktør Tim Cook har kaldt iPhone X "fremtiden for smartphones", men helt så vidt vil mobilredaktøren dog ikke gå.

- Der er ingen tvivl om, at i Apples univers, der tegner iPhone X sig for fremtiden. Det er det første produkt i nyere tid fra Apple, som igen vil kunne gøre det til noget helt særligt at have en iPhone i lommen, mener han.

Han fremhæver især den nye funktion med ansigtsgenkendelse.

Funktionen scanner og analyserer billeder af brugerens ansigt, når brugeren kigger på sin telefon. Ansigtsgenkendelsen bliver dermed også selve adgangskoden til telefonen.

- For mange andre producenter har problemet med ansigtsgenkendelse været, at det ikke har fungeret, når håret har været slået op, eller det har været mørkt, siger han.

Men de problemer påstår Apple nu, at de har løst blandt andet ved at tilføje et infrarødt kamera, der kan genkende ens ansigt i mørke.

Den anden store nyhed var, at iPhone X ikke har nogen knap foran, men den nyhed var knap så imponerende ifølge redaktøren.

- Knappen er overflødig og har i alt for mange år spildt plads på vores telefoner, men vi har jo set en masse Android-telefoner, der ikke har nogen knap ud over direkte på skærmen, siger han.

Med dagens annonceringer står Apple skarpt i konkurrencen med de andre smartphone-producenter og kan håbe på et godt julesalg i Danmark, spår John G. Pedersen.

- Ser vi på det komplette line-up af Apples smartphones, er der nu en iPhone til stort set enhver type person og enhver type pengepung - både til dem, der kun vil have en lille telefon, men også til dem, der vil have noget ganske særligt, siger han.

iPhone X vil kunne købes i Danmark fra begyndelsen af november og vil koste fra 8.899 kroner for den mindste udgave, hvis den købes via Apples hjemmeside, skriver Apple.