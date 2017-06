Send til din ven. X Artiklen: Rebeller og idémagere gør op med amerikansk mantra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rebeller og idémagere gør op med amerikansk mantra

Erhverv - 08. juni 2017 kl. 16:00 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Amerikanerne har ordsproget »If it ain´t broke, don't fix it«. Det er et mantra, der løst oversættes til »Hvis det ikke er i stykker, så lad være med at fikse det.« Jeg skriver løst, for der findes ikke en dansk udgave af samme ordsprog, og med god grund. Det er et tåbeligt ordsprog.

Ved første øjekast giver det måske god mening ikke at spilde tid på at fikse noget, der fungerer, men tænker man nærmere over det, så er ordsproget udtryk for en faretruende ligeglad og tilfreds mentalitet. Bare fordi noget fungerer, betyder det jo ikke, at det fungerer optimalt. Bare fordi noget har fungeret på samme måde i evigheder, bare fordi noget er blevet gjort på samme måde i årtier eller århundreder, betyder det ikke, at det ikke godt kan have gavn af at blive ændret, forbedret eller forfinet.

Hvem afgør, hvad der er i stykker? Ofte kan en hel branche gøre noget på den samme tåbelige, ineffektive og håbløse måde år efter år, årti efter årti, århundrede efter århundrede, uden at nogen stiller spørgsmål til, om det nu også er den rette måde at gøre det. »If it ain't broke - don't fix it« lyder mantraet, der kvæler nytænkning, og som sikrer, at samfundet kører videre, som det altid har gjort.

Heldigvis er der dem, der stopper op. Dem, der stiller de rigtige spørgsmål. Iværksættere, idémagere og rebeller, der har set fejlen, og som har set, at systemet faktisk er i stykker og trænger til at blive fikset.

At et produkt kan designes smartere og et arbejde udføres nemmere. Hver især kæmper de mod den ligeglade og tilfredse mentalitet i håbet om at kunne trække deres brancher over i en anden retning - væk fra »plejer« og ind i fremtiden.

En fremtid, der byder på bedre, smartere og nemmere løsninger.

Det handler ikke kun om robotter, computere og andet elektronisk skrammel.

Som folkene bag biosfære-projektet og Dark Sky-projektet på Møn har bevist, så kan fremtiden også findes ved at gå tilbage i tiden og genfinde den viden, der ellers er gået tabt hos mange.

Løsningen kan også findes, når man gør op med de forurenende, overforbrugende og ødelæggende traditioner inden for sit fag.

Som to gymnasiedrenge fra Vordingborg-området, der tager et opgør med den beskidte tøjbranche med deres helt egen 100 procent økologiske T-shirt, eller entreprenøren fra Kastrup, der har opfundet sin egen maskine, fordi den normale måde at arbejde på bogstavelig talt er »hul i hovedet«.

Vordingborg Kommune er fyldt med denne type mennesker, der er gode til at tænke nye tanker. Om deres idéer kommer til at forme fremtiden, må tiden vise, men om ikke andet er de med til at føre vores samfund fremad, så alt ikke bare går i stå.

Vi må aldrig blive ligeglade og tilfredse. Verden kan altid blive et bedre sted.