Rabat på strøm skal redde kystnære havmøller

I et forsøg på at sikre de vindmølleprojekter, som regeringen vil droppe, lover industrien besparelser.

I kampen for at redde de kystnære havvindmølleparker, som regeringen lægger op til at sløjfe i sit 2025-udspil, vil Vindmølleindustrien nu sænke priserne markant.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

- Vores forslag vil give den besparelse, som regeringen er ude efter. Dermed er det muligt at bevare de kystnære havvindmølleparker, uden at der pilles ved regeringens økonomiske råderum, siger Jan Hylleberg, administrerende direktør i Vindmølleindustrien, til Finans.

Han henviser til regeringens varslede sparemål på 7,2 milliarder kroner.

Udspillet kommer, netop som klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) mandag ventes at løfte sløret for vinderen af de kystnære havmølleparker.

Finans erfarer, at vinderbuddet er på under 0,55 kroner per kilowatt-time vindstrøm. Det er kun et år siden, Vattenfall vandt Horns Rev 3-parken med et bud på 0,77 kroner.

Hos De Konservative ser man udspillet som en mulighed for at holde liv i de kystnære projekter.

- Derfor vil vi også bede klima- og energiministeren om at indgå en koncessionsaftale med vinderen af udbuddet på de kystnære havmøller, når vinderen bliver kendt mandag, siger finansordfører Brian Mikkelsen (K) til Finans.