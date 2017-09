Rådgiver: Både plus og minus ved at få Nordea til København

Det ligger nu i Stockholm, men nye afgifter i Sverige får banken til at overveje flytning.

På plus-siden giver det måske et par hundrede nye arbejdspladser og positiv opmærksomhed om København for andre virksomheder, lyder det fra Lars Krull.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis en storbank som Nordea vælger København, så bliver Danmark og især København endnu mere attraktiv for andre finansielle spillere, når de skal overveje deres placering i den nordlige del af Europa, siger Lars Krull.

Men det vil også betyde en stor opgave for det danske finanstilsyn, der i givet fald får til opgave at holde styr på balancen hos storbanken Nordea, lyder det.

For hvis Nordea flytter sit hovedkvarter til København, arver Danmark forpligtelsen til at føre tilsyn med Nordeas måde at drive forretningen på. Der vil være brug for at tilføre Finanstilsynet mere "manpower" for at klare opgaven, mener Lars Krull.

- Finanstilsynet får en opgave med en stor bank, men det er en opgave, som de godt vil kunne håndtere.

- Som nation skal vi også stille nogle krav, fordi Nordea er det, der kaldes systemvigtig. Vi skal selvfølgelig beskytte os mod, at det ikke rammer skatteyderne, hvis banken kommer i problemer. Men det har vi redskaberne til, siger Lars Krull.

Nordeas nuværende hovedkvarter er i Stockholm. Men som følge af nye bankregler i Sverige har Nordea luftet planer om at flytte. København og Helsinki har været nævnt som kandidater.

Den svenske regering barsler med en ny afgift på finanssektoren, der skal polstre statskassen til fremtidige bankkriser. Det har Nordea været højlydt modstander af.

I forbindelse med regnskabet for andet kvartal varslede banken en beslutning i september.