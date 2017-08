Professor: Reklamer for kviklån burde forbydes

Men det sker til renter, der ligger langt over de renter, som de almindelige banker tilbyder, og det betyder, at mange bliver fanget i en gældsfælde, som kan være svær at slippe ud af.

Markedet for kviklån i Danmark er i kraftig vækst, og flere udbydere låner årligt milliarder ud til danskere, der har brug for hurtige penge.

Derfor mener Carsten Tanggaard, der udover at være professor i finansiering ved Aarhus Universitet også er formand for Penge- og Pensionspanelet, at markedet for kviklån bør reguleres mere, end det bliver i forvejen.

- Efter min mening burde man behandle kviklån, som man behandler cigaretter.

- Det er et dybt skadeligt produkt, og derfor burde der være forbud mod reklamer for kviklån og en langt kraftigere advarselsmærkning. Der skal skrappe midler til, siger han.

Carsten Tanggaard mener, at de nuværende regler, hvor udlånerne skal oplyse om ÅOP (årlig omkostning i procent, red.) ikke fungerer.

Den skulle ellers gøre det nemmere at overskue låneomkostningerne og sammenligne lån på tværs af udbyderne.

- Selvfølgelig er der en grænse for, hvor meget folk er villige til at betale.

- Men dem, der tager de lån, er ofte mennesker, der er i en svag position.

- Deres evne til at sætte sig ind i, hvor dyrt det bliver for dem, og hvor store problemer, de påfører sig selv, er ofte ikkeeksisterende, siger Carsten Tanggaard.

Forbrugerrådet Tænk mener, at man skal sætte et loft over den maksimale rente, som udbyderne af kviklån må opkræve.

Den løsning tror Carsten Tanggaard dog ikke på.

- Jeg har sympati for idéen, men i praksis vil det ikke fungere.

- Enten lægger man loftet for højt, og så kommer det alligevel ikke til at betyde noget. Og lægger man det for lavt, vil alle bare læne sig lige op ad det.

Penge- og Pensionspanelet arbejder for at gøre danskerne bedre til at styre deres økonomi og er nedsat af Folketinget i 2007.