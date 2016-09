Private investorer kræver 316 millioner i OW Bunker-sag

Stævningen kommer, fordi medlemmerne af Foreningen OW Bunker-Investor mener, at alle de stævnede parter har haft kendskab til og har et ansvar for, at prospektet fra børsnoteringen ikke var dækkende for de faktiske forhold i OW Bunker.

Derfor har man som investor ikke haft et retvisende billede, da beslutningen om at investere i OW Bunker blev truffet.

- Det er rigtig godt, at vi nu får startet et retligt efterspil til dette skandaløse forløb, siger Niels Mengel, der er bestyrelsesmedlem i Foreningen OW Bunker-Investor og formand for Dansk Aktionærforeningen.

- Det er nødvendigt med en retspraksis for, hvad ejere, ledelser og bestyrelser i et selskab kan tillade sig, fortsætter han.

OW Bunker nåede ikke engang at fejre etårs fødselsdag på børsen, før selskabet gik konkurs med et brag.

Det prospekt, der lå til grund for noteringen, har fået kritik for at være misvisende. Af prospektet fremgik det, at OW Bunker købte og solgte skibsbrændstof.

Men siden viste det sig, at selskabet - stik imod det oplyste - havde spekuleret voldsomt i olieprisen og fik voldsomme tab, da olieprisen pludselig dykkede.

I april indgav et konsortium bestående af 26 danske institutionelle investorer stævning mod den samme kreds med forbindelse til selskabet.

De institutionelle investorer, der blandt andet tæller pensionsselskaberne ATP og PFA, har rejst et erstatningskrav på omkring 769 millioner kroner. Dermed kommer det samlede krav op på godt en milliard kroner.