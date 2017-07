PostNords danske chef tror redningsmilliarder er på vej

På trods af at PostNord i Danmark gav et underskud på over en halv milliard kroner i første halvår, går det faktisk bedre end ventet.

- Men det er klart, at resultatet er enormt tynget af de omkostninger, vi har til afskedigelser. Og man kan aldrig nogensinde være tilfreds med et så negativt resultat, siger Peter Kjær Jensen.

PostNord har præsenteret en omstruktureringsplan, der kræver 2,3 milliarder kroner fra ejerne; den danske og svenske stat.

Politisk er der ikke truffet en afgørelse, og det efterlader PostNord i limbo.

- Det er enormt svært og enormt presset. Men vi er nødt til at gå gennem en omstilling, og vi kan selv skaffe en del af pengene til den.

- Så vi starter ud med selv at betale for planen, og så går vi ud fra, at der kommer nogle penge på et tidspunkt. Det er også det, vi fornemmer på politikerne, siger Peter Kjær Jensen.

Hvis der ikke kommer penge fra ejerne, der blandt andet skal bruges til at komme af med tusinder af ganske dyre tjenestefolk og en omlægning af produktionen, er det dog ikke nødvendigvis en dødsdom.

- Uden støtte kommer omstillingen til at tage utrolig meget mere tid. Og det kommer til at blive meget hårdt for de ansatte, for det vil tage årevis, at lave omstillingen.

- Vores kunder vil blive berørt, og omstillingen vil blive milliarder dyrere, hvis den bliver trukket ud over en længere periode, siger Peter Kjær Jensen.

Hvis penge kommer fra moderselskabet og dermed danske og svenske skatteydere, tror chefen dog på, at de dybrøde regnskabstal kan blive til overskud.

- Vi regner med, at vi med den nuværende plan, vil kunne få næsen oven vande i 2020.

- Det er sagt med alle de forbehold, man kan tage. Men det er sådan, vi ser på situationen lige nu, siger Peter Kjær Jensen.