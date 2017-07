PostNords ansatte lider under usikkerhed og fyresedler

- Underskuddet er desværre ikke overraskende, for det er den udvikling, vi har set siden årsregnskabet. Det bekymrende er, at der ikke er nogen medvind at se nogen steder.

- Men den største frustration for os ansatte er, at der ikke er kommet nogen afklaring i forhold til en redningsplan. Det giver en unødvendig usikkerhed, siger fællestillidsmand for HK'erne i PostNord Danmark Eigil Johannesen.

PostNord Danmark ventes at skulle bruge 2,3 milliarder kroner til at gennemføre en omstrukturering, der skal gøre selskabet lønsomt.

Men hvor pengene skal komme fra, og om det ender med, at PostNord bliver splittet op, er stadig usikkert.

- Hvis vi skal få lidt ro og tro på fremtiden, så skal økonomien til redningsplanen, som ledelsen har foreslået, sikres.

- Det er det eneste alternativ til noget, som er endnu værre, som vi kan se, siger Eigil Johannesen.

PostNord har allerede varslet, at 3500-4000 danske ansatte skal fyres. Nogle har fået et prik, men mange mangler.

- Der går stadig mange mennesker, som ikke aner, om de har et job om et år.

- Og vi har ikke kunnet aftale afskedigelsesforløb for alle dem, der skal fyres, siger fællestillidsmanden.

Han erkender dog, at med et svært tabsgivende selskab, der samtidig mangler penge, er fagforeningernes handlemuligheder få. At strejke vil kun gøre ondt værre.

- Der sker så drastiske ændringer i posten, at vi bliver nødt til at sluge den bitre pille og forsøge at redde de arbejdspladser, der reddes kan, og hjælpe folk til nye job.

- Vi afkræver ledelsen, at de træffer gode valg, men i den nuværende situation er dialog vores eneste værktøj, siger Eigil Johannesen.

PostNord Danmarks chef, Peter Kjær Jensen, medgiver, at det er en hård tid for de ansatte:

- Der er ingen tvivl om, at de ansatte vil synes, at vi kunne gøre mere og kommunikere bedre, end vi gør. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at være så ærlige som muligt.

- Og så behandler vi jo alle vores ansatte pænt. Både dem, som skal blive, og dem, der ikke skal blive.