PostNord skal bruge fire milliarder fra sine ejere

Derfor er PostNord i gang med en større "omstilling". Her får PostNord brug for fire milliarder kroner til at gennemføre via en kapitaltilførsel. Det har selskabet ifølge Politiken oplyst sine ejere, den danske og svenske stat, om.

- I princippet skal vi til at behandle breve som pakker. Det er en gennemgribende omstilling. En af de store omstillingsomkostninger, som er helt speciel for Danmark, er, at vi har de her 3250 medarbejdere på særlige vilkår, som er tidligere tjenestemænd.

- Når vi siger en af dem op, så koster det os tre års løn up front - og uden nogen arbejdspligt i den periode, siger PostNords bestyrelsesformand, Jens Moberg, til Politiken.

De store udgifter hænger ikke mindst sammen med, at PostNord skal nedbringe antallet af medarbejdere med omkring 1000 om året de næste tre til fire år.

Hvis det er ansatte på specielle vilkår, vil det koste store beløb.

- Hvis vi skulle afskedige dem alle sammen, så er det et meget højt tal. Det er ikke sådan, at vi skal afskedige alle, men vi kommer til at afskedige en del af dem, siger Jens Moberg til Politiken.

PostNord i Danmark har længe været stærkt tabsgivende. Tidligere i februar viste regnskabet for 2016 et milliardunderskud.

Det fik Sverige til at melde ud, at Sverige måske ikke føler et behov for at betale for et så stort underskud i den danske forretning.

Sidste uge afholdt transportminister Ole Birk Olesen (LA) krisemøde med partierne bag postforliget.

PostNord står for postomdeling af breve og pakker i Danmark og er arvtageren efter PostDanmark.