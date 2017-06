Portører på fem sygehuse genoptager arbejdet efter strejke

Portører på sygehusene i Region Sjælland genoptager arbejdet fredag. De valgte torsdag at nedlægge arbejdet, men de vil trække i arbejdstøjet igen. Det er konklusionen efter et møde.

Det oplyser Region Sjælland.

Godt 200 portører på Region Sjællands sygehuse nedlagde arbejdet torsdag.

Det skete efter lang tids uro om en ny uddannelse som serviceassistent. Den betyder, at portørerne skal løse flere opgaver, blandt andet rengøring.

Portørerne har fået at vide, at hvis ikke de tager den nye uddannelse, bliver de opsagt. Ifølge TV Øst har 22 portører fået at vide, at de står til at miste jobbet, fordi de ikke har villet tage den nye uddannelse.

Strejken bredte sig fredag til hospitaler i Region Hovedstaden. Derfor kunne man kun gennemføre livsvigtige behandlinger.

Det var tilfældet på Bispebjerg, Frederiksberg og Rigshospitalet. Også portørerne på Herlev Hospital nedlagde arbejdet, men de kom hurtigt i gang igen.

På Riget droppede 450 portører arbejdet, oplyste fællestillidsmand for Rigshospitalets portører Jens Anker Clausen fredag.

De genoptager dog arbejdet, når fredagens aftenhold møder ind og hen over weekenden.

Mandag morgen er der indkaldt til fagligt møde igen.

I Region Sjælland har der været en trykket stemning, efter at de første portører modtog varslinger om en potentiel fyring. Det fortalte portørernes talsmand, Tom Sørensen, til TV Øst torsdag.

Portørerne her havde nedlagt arbejdet på Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk, Roskilde og Næstved Sygehus.