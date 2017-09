Plenti får dispensation for EU-regler for roaming

De nye regler for mobiltelefoni, der trådte i kraft 15. juni, skulle gøre det muligt at bruge mobiltelefonen i andre EU-lande i stor udstrækning uden at betale ekstra for det.

Her har man nemlig som de første i Danmark fået dispensation for reglerne, så man også må tilbyde abonnementer, hvor kunderne betaler et roamingtillæg pr. minut eller pr. megabyte, når de er i udlandet.

Årsagen er, at Plenti ikke har sit eget mobilnetværk og skal købe sig ind på andre selskabers netværk.

For sådanne selskaber gælder, at de kan søge Energistyrelsen om lov til at opkræve roamingtillæg, hvis de ikke kan få omkostningerne dækket på anden vis.

- Vi mener grundlæggende, at den regulering, man har indført, er forfejlet, fordi der ikke har været fokus på at regulere wholesale-priserne mellem selskaberne.

- I stedet har man presset EU-roaming ned i de eksisterende kunders abonnementer uden at tage hensyn til den prisstruktur, der ligger bagved, siger Peter Mægbæk, der er medstifter og direktør i Plenti.

Siden juni har Plentis kunder kunne vælge mellem et abonnement, der kun gjaldt i Danmark og to abonnementer, der også kunne bruges i udlandet.

Fremover vil det være muligt at ringe fra udlandet og bruge data på ferien med alle selskabets abonnementer.

Som udgangspunkt vil det koste et roamingtillæg, med mindre man tilkøber en EU-pakke.