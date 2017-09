Piloter har fået i lønposen mod at forlænge overenskomst

SAS og Dansk Pilotforening har undgået en strejkesituation ved at indgå en overenskomst sent torsdag aften.

- Den økonomiske del af aftalen er i tråd med det danske arbejdsmarked og den udvikling, der er der, siger René Arpe.

Til gengæld løber aftalen længere end normalt. Ifølge René Arpe var det piloternes ønske, at aftalen fulgte normen og løb over et år.

I stedet er parterne blevet enige om, at overenskomsten strækker sig over tre år. Efter to år har begge parter mulighed for at opsige den.

- Vi har indgået nogle aftaler, der er i lidt større grad tilgodeser piloternes indvirkning på hvilke weekender, de har fri, siger René Arpe.

I overenskomstens løbetid har piloterne ingen legitim grund til at strejke.

Aftalen omfatter alle piloter med base i København. Den er blevet indgået i Forligsinstitutionen, dog uden at der er tale om et forlig.

Med overenskomsten fulgte de danske piloter i svenskernes fodspor, mens nordmændene stadig mangler afklaring.

Hvis ikke en norsk overenskomst er på plads inden mandag, kan konflikten føre til strejke.