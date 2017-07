Se billedserie Jakob Kimergård har opnået forrygende succes på nettet og mere end tidoblet omsætningen for Cykelshoppen.dk med sit nye koncept. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Personlig betjening giver succes på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Personlig betjening giver succes på nettet

Erhverv - 02. juli 2017 kl. 07:30 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kombinationen af en ny strategi og markant fokus på kundeservice har medført massiv tilgang af kunder til cykelshoppen.dk. Det har betydet, at omsætningen er øget fra 1 million kroner til et større tocifret millionbeløb. Samtidig er antallet af ansatte gået fra én - ud over direktør Jakob Kimergård - til nu i alt 22.

Jakob Kimergård lavede sin første hjemmeside i 1997 og startede som arbejdsdreng i en cykelbutik, da han var 13 år. For ham var passionen for computere og cykler det, der betød, at han nytænkte hele måden, man sælger en cykel på.

I en traditionel cykelbutik er problemet tit, at den forretningsdrivende er alene om al arbejdet, hvilket betyder, at man alene skal varetage indkøb, reparationer og ekspeditioner.

Jakob Kimergård har været i den situation og ved, hvordan det hæmmer udvikling og vækst.

I cykelshoppen.dk er der to ansatte, som udelukkende har til opgave at sørge for høj synlighed på nettet. Der er en værkstedschef, samt et hold mekanikere, der sørger for at samle alle cykler og behandle reklamationer.

Firmaets kørselsafdeling har den primære kundekontakt og sørger også for en behagelig og præcis levering af cyklerne til kunderne. Alle kunder bliver informeret om leveringsdag samt et 2-timersinterval for levering, og i mere end 95 procent af alle tilfælde overholdes dette.

Da cykelshoppen.dk så dagens lys i 2009, gik det hurtigt op for Jakob Kimergård, at hvis man skulle sælge cykler på nettet, ville det ikke virke særligt godt at sende dem med en ekstern fragtmand.

I alt nåede Jakob at sende otte solgte cykler via et eksternt fragtfirma. Tre af dem blev væk og en fjerde blev beskadiget - til trods for at der blev indkøbt specialemballage til formålet.

Det var ikke acceptabelt, både grundet skaderne under transport og samtidig det uhensigtsmæssige i at kunden skulle skaffe sig af med al emballagen bagefter.

Læs om løsningen på cykelforretningens distributionsproblem i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/285/