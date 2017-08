Pensionsselskaber kaster milliarder i alternative investeringer

I jagten på afkast investerer landets pensionskasser og livsforsikringsselskaber langt mere i alternative ting som skovbrug eller kredit, end de gjorde for bare et par år siden.

Ifølge Finanstilsynet øgede pensionskasserne deres investeringer i alternativer til klassikere som aktier og obligationer med 14 procent i 2016 til 289 milliarder kroner.

I 2012 var tallet 152 milliarder kroner. Samlet stod alternative investeringer for 9,7 procent af pensionskassernes og livsforsikringsselskabernes investeringer i 2016.

- Alternative investeringer er kendetegnet ved, at markedet, som disse aktiver handles på, ikke er dybt, likvidt og transparent sammenlignet med markedet for traditionelle investeringer, skriver Finanstilsynet og fortsætter:

- Endeligt må det alt andet lige forventes, at denne type investeringer er forbundet med risici, der ikke nødvendigvis findes i traditionelle investeringsformer.

Ifølge opgørelsen stod kredit (udlån, red.) for 37 procent af de 289 milliarder kroner, infrastruktur for 24 procent og placeringer i Private Equity-fonde for 31 procent.

Investeringer i jordbrug og hedgefonde stod for fire procent hver.

Finanstilsynet understreger, at det kræver flere kompetencer hos pensionskasserne at give sig i kast med alternative investeringer.

- En forholdsvis høj andel af alternative investeringer og investeringer i nye områder kræver løbende fokus fra bestyrelsen og direktionen i selskaberne for at sikre et korrekt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, viden om værdiansættelse af de alternative investeringer, tilfredsstillende risikojusteret afkast, og at selskaberne foretager risikostyringen på et betryggende grundlag, skriver Finanstilsynet og fortsætter:

- Finanstilsynet forventer, at bestyrelserne løbende følger op på, om de alternative investeringer giver det afkast, som oprindeligt var forudsat.