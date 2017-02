Amagerbanken var én af bankerne, der gik ned under finanskrisen efter store udlån til ejendomsmarkedet og boligprojekter. Nu rejser Finanstilsynet en bekymret pegefinger over for pensionskasserne.

Pensionskassers udlån til ejendomme bekymrer Finanstilsynet

Den nye tendens bekymrer Finanstilsynet.

- Vi ser med bekymring på, at pensionsselskaber kaster sig over et segment af udlån, som bankerne i årevis har kæmpet med at lære at håndtere, og som de har lidt store tab på igennem finanskrisen, siger Jan Parner, vicedirektør i Finanstilsynet til Finans.

Selskaber som PKA, Pensam og AP Pension har tilsammen lånt over ti milliarder kroner ud til nye byggeprojekter.

De ser byggelånene som en vej til høje afkast. De mener desuden, at de har sikret sig mod at løbe ind i de samme økonomiske øretæver, som mange banker fik på grund af byggeprojekter, der strandede undervejs.

Da flere store ejendomsmatadorer gik ned under finanskrisen, stod bankerne med halvfærdige byggeprojekter, som de ikke kunne få ret meget for.

Hvis det samme skulle ske for pensionsselskaberne, vil de være klar til at overtage projekterne, bygge dem færdig og indlemme ejendommene i deres ejendomsportefølje.

- Jeg er ikke bekymret for sådan noget her, fordi vi selv udvikler lignende ejendomsprojekter, siger Peter Olsson, ejendomschef i AP Pension, der for nylig har lånt 900 millioner kroner til ejendomsmatadoren Jens Schaumann.