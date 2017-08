Pensionskasser investerer i Afrika med Møller-selskab

I første omgang lægger man ud med en fond, som parterne sammenlagt har skudt 550 millioner dollar i.

I spidsen for investeringsselskabet står Kim Fejer, der tidligere har været administrerende direktør i Mærsk-firmaet APM Terminals.

- Der er et stort behov for at opgradere og forbedre den eksisterende infrastruktur i Afrika, for eksempel inden for elektricitet, vand, transport og kommunikation.

- Derudover forventer vi en positiv økonomisk vækst i mange af landene i de kommende år kombineret med en voksende middelklasse, siger han til Børsen.

A.P. Møller Capital vil fokusere på 10 særligt udvalgte lande, herunder Sydafrika, Nigeria, Tanzania, Kenya og Marokko.

Målet for den første fond er at gennemføre mellem 10 og 15 investeringer inden for en 10-årig periode.