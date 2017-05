Pensionskasse vil hjælpe svage i samfundet med halv milliard

Det kan eksempelvis være til behandling af narkomaner eller alkoholikere. Det kan også være til en indsats for at få flere unge til at gennemføre en folkeskoleeksamen eller ungdomsuddannelse.

Pensionsopsparerne opnår kun et afkast, hvis projektets mål nås.

- Hvor nogle har valgt at investere kraftigt i vindmøller og offentlige bygninger, ligger vores ekspertise inden for forebyggelse. Vi venter at komme i gang med det første projekt i år, siger direktør Morten Halborg, Skandia Asset Management, til Finans.

PKA, hvis 300.000 medlemmer netop arbejder på sygehuse, i ældreplejen og i sociale tilbud, er heller ikke afvisende over for sociale investeringer. Pensionsselskabet kræver dog garanterede afkast.

Politikere glæder sig over udsigten til at få pensionskroner i offentlige projekter.

Finanstilsynet advarer dog mod knald eller fald-investeringer. Samtidig understreger tilsynet, at pensionskasser først og fremmest skal sørge for at skaffe et afkast til medlemmerne.

- Selskaberne må vurdere, om en investering, hvor de løber en risiko for at tabe hele beløbet, passer ind i den eksisterende portefølje af aktiver og passer med det, som de har stillet kunderne i udsigt, siger vicedirektør Jan Parner i Finanstilsynet til Finans.