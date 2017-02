Det er en Boeing 777 fra Qatar Airways, der natten til søndag klokken 03.10 dansk tid letter fra lufthavnen i Doha, og begiver sig ud på den længste flyvetur med passagerer nogensinde. Turen går fra Doha til Auckland i New Zealand. Arkivfoto.

Passagerfly skal ud på den længste flyvetur nogensinde

En Boeing 777 begiver sig ud på en over 16 timers nonstop rute med passagerer. Banebrydende, vurderer ekspert.

Det store passagerfly begiver sig nemlig ud på den længste direkte flyvetur med passagerer nogensinde, som ventes at vare 16 timer og 20 minutter.

Det bliver en ualmindelig nat for flyindustrien, når en Boeing 777 fra Qatar Airways natten til søndag klokken 05.10 lokal tid i Qatar - 03.10 dansk tid - letter fra lufthavnen i Doha og flyver til Auckland i New Zealand.

Og det er en fantastisk udvikling, mener luftfartsekspert Ole Kirchert Christensen fra firmaet Travelbroker.

- Det er jo ikke så mange år siden, at man skulle stoppe syv til otte gange undervejs for at komme fra Europa til Asien. Det var en meget lang rejse, siger han.

Også aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen, der har speciale i luftfartsindustrien, er begejstret. Han kalder flyveturen for banebrydende.

- Det, at man kan flyve den længste rute med passagerer nu, er et vidnesbyrd om, at man er kommet langt i luftfartsindustrien, siger han og peger på brændstofteknologien som en væsentlig årsag.

- Vi har været vant til, at langdistanceflyene har været meget store og skulle have mange passagerer om bord, før det gav mening at flyve.

- Og nu får vi altså introduceret nogle nye og mindre fly, som er brændstofbesparende og kan flyve lige så langt på grund af bedre teknologi.

Ifølge Ole Kirchert Christensen kan man se frem til mange flere langdistanceruter i fremtiden.

- Flyselskaberne har indset, at det ikke handler om at have mange passagerer om bord, men derimod flere afgange med lidt mindre langdistancefly, som kan tilbyde nonstop ruter.

Og flere flyselskaber har allerede planer om lange nonstop ruter fra næste år. Et af dem er det australske flyselskab Qantas, som åbner en direkte rute fra London til Perth i Australien. Turen tager 17 timer.

Indtil da kan de første passagerer på verdens længste flyvetur søndag se frem til at passere både Dubai og det nordlige Oman, før turen fører dem hen over den sydlige spids af Indien og strækker sig hen over det Indiske Ocean.

Passagererne passerer intet mindre end ti tidszoner under turen.