Passagerer må kræve deres ret for aflyste Ryanair-afgange

Hvis man som flypassager får besked fra lavprisselskabet Ryanair om, at ens flyafgang er aflyst, kan man både have krav på gratis ombooking eller pengene retur samt kompensation, lyder det fra Forbrugerrådet.

Ryanair aflyser i omegnen af 2000 afgange i de kommende uger. Det er ikke klart, hvor mange selskabets danske afgange, der kan være aflyst.

Berørte passagerer må kræve deres ret, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør fra Forbrugerrådet Tænk.

- Man har krav på enten at blive ombooket eller få pengene igen for billetten, og det er ikke Ryanair, der skal vælge det. Det skal passageren selv.

- Og den ombooking, selskabet skal tilbyde, skal selvfølgelig være uden ekstra udgifter for passageren, siger han.

Ifølge Trafikstyrelsens flypassager.dk har man som passager krav på at få omlagt sin rejse eller refunderet sin billet, hvis ens fly er blevet aflyst.

Hvis man får besked om aflysningen mindre end to uger før afgang, kan man også have krav på kompensation. Størrelsen afhænger blandt andet af af flyveturens længde.

- Passagererne skal være forberedt på, at Ryanair ikke selv tilbyder det. Det skal man selv kræve. Hvis man ikke får det, vil jeg opfordre folk til at klage til Trafikstyrelsen.

- I de tilfælde, hvor selskabet ikke kan påberåbe sig særlige omstændigheder, vil jeg mene, at klagesagen er en ren ekspeditionssag, siger Vagn Jelsøe.

Ryanair, der er Europas største flyselskab målt på antal passagerer, sendte fredag en e-mail til kunder, der bliver påvirket af aflysningerne.

Her oplyste selskabet kunderne om, at det ikke vil opkræve det vanlige tillægsgebyr på knap 300 kroner for at ændre en billet. Men at kunderne skal betale en eventuelt prisforskel.

Selskabet har ikke oplyst, hvilke afgange der er aflyst.

Utilfredse kunder kommenterer lørdag middag aflysningerne selskabets profiler på Twitter og Facebook.

Mange giver udtryk for, at de har fået aflyst deres fly med kort varsel og ikke kan komme i kontakt med Ryanair for mere information.

Ryanair flyver i Danmark fra lufthavnene i København, Billund, Aalborg og Aarhus.

Aflysningerne sker ifølge selskabet for at rette op på punktligheden, der er faldet til under 80 procent i begyndelsen af september.

Det skyldes henholdsvis mangel på ansatte og på grund af strejker blandt flyveledere på tværs af Europa.