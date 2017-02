ParkPark overlever for nu trods flere lig i lasten

Siden torsdag morgen har parkeringsselskabet ParkPark, der lader sine kunder betale for parkering via en app, været i fuld krisetilstand.

Direktøren Bo Abrahamsen blev øjeblikkeligt bortvist og Jesper Lindgren indsat til at få styr i kaosset.

Omkring 27 timer senere er der fundet flere skuffede kunder og ubetalte regninger. Men selskabet er dog stadig i live.

- Med det forbehold, at jeg måske ikke har hørt om alle regninger endnu, så er vi likvide.

- Vi er ikke på vej i betalingsstandsning eller konkurs, som det er nu, og det er bedre, end jeg frygtede i går, siger Jesper Lindgren efter sin anden dag som chef i Park Park.

Han fortæller, at der er kommet flere sager frem med flere kunder, der ikke har fået deres penge.

- Københavns Kommune var ikke de eneste. Desværre. København er den værste sag både i størrelse og længde. Men alle skal jo have, hvad de skyldes.

- Og heldigvis var der da også kunder, der havde fået det, de skulle, siger Jesper Lindgren.

Med et selskab, der er likvidt, og med en ejerkreds, der består af mennesker med pæne reserver, er Parkpark stadig ikke kommet nærmere, hvorfor den tidligere direktør ikke har betalt afgørende kunder som Københavns Kommune.

- Det er store regninger, men de har ikke været umulige at håndtere. Så der er dyb undren over, hvad der er sket. Og jeg er ikke sikker på, om vi nogensinde får en fyldestgørende forklaring, siger direktøren og fortsætter:

- Men der er intet, der tyder på, at det er sket for egen vindings skyld, at der har været bedrageri eller andet. Og det en væsentlig ting, for det havde været ulykkeligt for alle parter.

Parkpark vil weekenden over fortsætte arbejdet med at afklare situationen sammen med ledelse, bestyrelse og revisorer.

Dernæst starter arbejdet med at klinke skårene med Københavns Kommune og genoprette kundernes tillid til, at man kan bruge appen til at betale for parkering.

- Det er ikke en positiv situation, men den er ikke umulig. Og det er en meget bedre situation end i går, selv om jeg ikke sover roligt endnu, siger Jesper Lindgren.