Pandora arbejder målrettet på at få kontrol over sit brand og dermed også de butikker, der sælger smykkerne.

Pandora overtager butiksnetværk i det sydlige Afrika

Men det stopper 3. juli, hvor Pandora overtager både butikker og distributionsrettigheder.

Som et led i smykkefirmaets strategi om at have større kontrol med sit brand, har Pandora indgået en aftale med Scandinavian Brand House om at overtage aktiviteterne i landene syd for Sahara.

Prisen for at købe samarbejdspartneren ud lyder på 119 millioner kroner inklusive varelageret.

Salget i butikkerne og distributionsnetværket, som Pandora har købt, udgør kun en meget lille del af Pandoras globale salg.

Der er tale om en omsætning på omkring 100 millioner kroner, som skal ses i forhold til et samlet salg på 16,7 milliarder kroner i 2015.

Pandora offentliggør regnskab for 2016 tirsdag 7. februar inden børsåbning.