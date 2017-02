Pandora kaster 350 millioner i amerikansk oprydning

På den korte bane betyder trimningen dog, at Pandoras salg i USA i de sidste tre måneder af 2016 faldt en spids til 1,4 milliarder kroner, mens resten af forretningen voksede markant.

- Faldet skyldtes beslutningen om at lukke cirka 650 multibrandede butikker og cirka 50 shop-in-shops i Nordamerika, skriver Pandora i sit årsregnskab.

Multibrandede butikker dækker over salgssteder, hvor kunderne kan købe smykker fra mange forskellige producenter, mens shop-in-shops, som navnet antyder, er små Pandora-butikker placeret i større butikker.

Samlet kostede nedlukninger af butikker 350 millioner kroner for Pandora i Nord- og Sydamerika i den sidste del af 2016 og 290 millioner kroner i USA alene.

Ved udgangen af 2016 havde Pandora efter lukningerne i alt 2365 butikker og forhandlere, et fald på 655 styk på et år.

- Det er meget små butikker, man lukker. Så den samlede effekt er faktisk ikke så voldsom, siger Pandora-analytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen.

Han ser god ræson i at lukke de mindre butikker, der kan ligge tæt på hinanden og konkurrere hårdt. Samtidig er det bedre for Pandoras brand ikke at være overalt.

- Pandora vil gerne være et mærke, der selvfølgelig er billigere end de dyre mærker, men som trods alt er ægte smykker. Der giver det god mening at opgive noget omsætning i små butikker for at blive mere eksklusive. Det skal så gerne give mere salg på længere sigt, siger Søren Løntoft og fortsætter:

- Det har fungeret godt, da de gjorde det i Storbritannien, Australien og i Tyskland. Man kommer ind på nye markeder ved at være mange steder, og når man har gjort det, så kan man satse på større butikker, siger Søren Løntoft.