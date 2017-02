PKA-medlemmer skubber pensionsalderen med næsten et år

Det er en glædelig udvikling, mener PKA Pensions medlemschef Britt Brandum.

Det betyder nemlig, at de livsvarige pensioner bliver højere, fordi de skal række knap så langt.

Hun tror, at medlemmernes forlængede arbejdsliv er en kombination af flere ting:

- Vi har i flere år kommunikeret til medlemmerne, at én måde at sikre en tilstrækkelig alderspension til et langt liv er at arbejde flere år.

- Dernæst de politiske signaler fra Christiansborg om, at vi skal arbejde længere, og endelig er arbejdspladserne blevet bedre til at sørge for gode og fleksible rammer for deres seniormedarbejdere, siger hun.

En undersøgelse blandt 6000 medlemmer sidste år viste da også, at syv ud af ti medlemmer under 45 år forventer at blive længere på jobbet.

Ikke mindst i takt med, at der opstår nye og mere fleksible pensionsmuligheder, hvor man trapper sin arbejdstid gradvist ned.

Derfor er Britt Brandum heller ikke i tvivl om, at pensionsalderen vil fortsætte med at stige fremover.

- Vi ser tydelige tegn på, at kvinder i dag i højere grad end tidligere selv vil være herre over arbejdsliv og økonomi.

- Derfor arbejder de i flere år og sparer mere op til pension, så de ikke er afhængige af offentlige ydelser, når de går på pension, siger hun.

PKA Pension administrerer pension for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, hvoraf 90 procent er kvinder.