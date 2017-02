PFA fik 55 milliarder nye kroner i kassen i 2016

- PFA har i 2016 været igennem positiv udvikling. Vi har markant vækst i indbetalingerne, vi har fået 374 nye erhvervskunder, vores afkast er solidt og godt, og så falder omkostningerne per forsikret. Det er meget tilfredsstillende, skriver Allan Polack i regnskabet.

Pensionsselskabet lavede et investeringsresultat på 26,5 milliarder kroner.

Det betyder ifølge selskabet, at kunderne har fået et afkast på pensionen på 6,5 til 8,2 procent.

- Det er et godt afkast, særligt i lyset af, at inflationen i Danmark er helt nede på 0,3 procent om året. Og så er det tilfredsstillende, at PFA lever op til sit mål om at være i top på afkast set over en femårig periode, skriver finansdirektør i PFA Anders Damgaard i en pressemeddelelse.

Ved udgangen af 2016 forvaltede PFA ifølge regnskabet pensioner for 439 milliarder kroner og havde samlet investeringer for 605 milliarder kroner.

Mens det er gået solidt for investeringerne og for pensionsforretningen, er PFA's forsikringsdel fortsat langt fra en dans på roser.

Forsikringsforretningen, der dækker syge- og sundhedsforsikring, tabte 481 millioner kroner før skat. Det var dog en forbedring fra 2015's underskud på 644 millioner kroner.

Underskuddet var mindsket på grund af højere afkast på investering af de indbetalte præmier og færre nye sager.

- Vi er tilfredse med, at udviklingen på syge- og ulykkesområdet er vendt. Det er et kerneområde for os, og vi har videreudviklet vores strategi i 2016. Fremover vil PFA se forebyggelse, behandling og forsikringsydelser endnu mere i en sammenhæng, skriver Allan Polack.

PFA har cirka 1,1 millioner kunder i alt fra en række af Danmarks største virksomheder og organisationer.