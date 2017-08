Overophedet motor tvinger SAS-fly til at vende om

Og de 231 passagerer om bord kan først i løbet af onsdagen forvente at få plads på et andet fly med kurs mod den kinesiske storby.

Et SAS-fly på vej fra København til Shanghai er tirsdag aften blevet tvunget til at vende om på grund af et teknisk problem.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Flyet var lettet fra København klokken 20.13, men returnerede efter cirka en time i luften.

- Det var en for høj temperatur i en motor, og man er blevet nødt til at vende tilbage til København for at få teknisk hjælp, siger Anna Kansell fra luftfartsselskabets presseafdeling til avisen.

Flyet kommer ikke på vingerne i løbet af natten, og passagererne bliver i stedet booket om til andre afgange i løbet af onsdagen, fremgår det.

For et par dage siden overgik det samme passagererne på et andet SAS-fly. På grund af et radarproblem måtte et fly på vej til Hongkong returnere til lufthavnen Arlanda ved Stockholm.

- Det er yderst usædvanligt, at sådan noget sker. Det er to forskellige fejl. Tekniske fejl kan opstå, siger Anna Kansell og tilføjer, at SAS "sætter sikkerheden først".

For godt en uge siden besluttede kaptajnen på et SAS-fly med kurs mod Chicago i USA at returnere til København.

Selskabet oplyste til Ekstra Bladet, at flyet med 240 passagerer vendte om efter en indikation på lavt olietryk i en af motorerne.