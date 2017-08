Oprydning i IC Group koster på bundlinjen

Bestyrelsen meldte også her ud, at omstillingsprocessen både ville koste omsætning og kunne ses på bundlinjen.

Tøjkoncernen IC Group annoncerede i maj en større oprydning i selskabets tre hovedbrands, Peak Performance, By Malene Birger og Tiger of Sweden.

Det har vist sig at holde stik. Selskabet har torsdag morgen offentliggjort sit årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2016/17, og det viser et fald i driftsresultatet fra 243 millioner kroner til 125 millioner kroner.

Omsætningen for året som helhed er dog stigende, takket være bidraget fra de tidligere kvartaler.

Den er vokset med tre procent til 2,749 milliarder kroner, men så meget forventer selskabet ikke at nå op på i det igangværende regnskabsår.

- For alle tre premium-brands gælder det, at forretningsprincipperne i relation til indkøb og salg er blevet skærpet, hvilket vil have en negativ effekt på både omsætnings- og indtjeningsudviklingen i et fortsat svært retail-miljø, hedder det i en kommentar til regnskabet.

Oprydningen gjaldt både i ledelseslaget, hvor Alexander Martensen-Larsen blandt andet blev ny administrerende direktør, men også i måden, som de tre brands blev drevet på.

Specielt i Tiger of Sweden købte man alt for stort ind med det resultat, at man bagefter måtte sælge ud af lageret med store rabatter.

Foruden de tre nævnte brands driver IC Group også Designers Remix og Saint Tropez. Begge mærker har været til salg gennem længere tid.

IC Group opstod ved en fusion af InWear og Carli Gry i 2001.