Se billedserie Det er hul i hovedet at blive ved med at spilde så mange ressourcer, når huller efter gravearbejde atter skal fyldes op. Det mener Karsten Reinhard, der har fundet en smartere løsning. Foto: Lars Christensen

Opfinder vil jordspild til livs

Erhverv - 10. juni 2017 kl. 06:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Christensen

Hul i hovedet. Sådan kan man nemt komme til at tænke, hvis man står på sidelinjen og følger med i et ganske almindeligt kloak- og anlægsarbejde. Der graves et hul, jorden køres væk til et jorddepot og i stedet hentes noget grus fra en grusgrav, som man kan fylde hullet op med igen. Det koster i transporttid, det koster i CO2 og det koster aldeles brugbart jord.

Men nu har Karsten Reinhardt, entreprenør fra Neder-Vindinge ved Vordingborg, sat sig for at finde en smartere og mere miljørigtig måde til at fylde hullerne op.

Med mere end 30 års erfaring i jord- og betonbranchen, og som autoriseret kloakmester, har han i årevis lavet en række projekter for Vordingborg Kommune og forsyningen, når der har været brud på ledningerne.

- Jeg stod i mange tilfælde med jord, jeg ikke kunne bruge igen og var nødt til at køre væk, fordi det var for vådt. Det var der, det gik op for mig, at jeg var nødt til at finde en løsning. Det burde simpelthen kunne gøres nemmere og bedre, forklarer Karsten Reinhard, der har arbejdet på sin opfindelse siden 2009.

- Det er ikke kun for økonomiens skyld, men også for miljøet. Det kan ikke betale sig ikke at behandle jorden på den rigtige måde.

Ved at sammensætte dele fra mange forskellige slags maskiner og anlæg har han skabt sit eget mobile jordblandingsanlæg. Idéen er i bund og grund ret simpel. Anlægget køres ud til en ressourceplads tæt ved gravearbejdet. Det kan være en nærliggende parkeringsplads for eksempel. Her samler man den opgravede jord og de andre råstoffer, der skal bruges, og så bliver det fyldt på maskinen. Derefter blandes jorden med boreslam og lidt cement, så den bliver flydende og kan hældes i hullet. Efter cirka et døgn er jorden hård igen.

Det betyder, at der hverken er brug for at køre den opgravede jord væk eller behov for andet materiale, der kan fylde udgravningen op igen.

